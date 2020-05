Entscheidungsprüfung: Jeder 10. Schüler muss jetzt lernen

Laut Gesetz gibt es die Entscheidungsprüfung nicht, aber dieser Tage findet sie trotzdem in allen Schulen statt. "Österreichweit sind etwa 100.000 Schüler betroffen" schätzt LernQuadrat-Gründe Konrad Zimmermann. Die Unglücksraben stehen kurz vor Notenschluss zwischen den Noten Genügend und Nicht Genügend und haben jetzt noch einmal die Chance, ihr Können zu beweisen und so das Schuljahr positiv abzuschließen. Worauf man in der Vorbereitung für diese Prüfung achten sollte, erklärt LernQuadrat-Gründer und Geschäftsführer Konrad Zimmermann.