76 Küken: Engagierte Entenmama schafft es in die "New York Times"

Via Instagram verbreitet sich derzeit ein besonders entzückendes Tierfoto viral im Internet. Es zeigt: Eine Entenmama – mitsamt ihrer 76 Küken. Auf dem Bild, welches Wildtierfotograf Brent Cizek am 17. Juli auf dem Fotobloggingdienst teilte, ist ein Gänsesägerweibchen abgebildet. Es schwimmt am Lake Bemidji, ein kleiner, durch Gletscher geformter See im Norden des US-Bundesstaates Minnesota.

Umgeben ist der Entenvogel von einer ganzen Schar Küken, 76 um präzise zu sein. "Ich liebe die Geschichte, die dieses Foto erzählt", schrieb der Fotograf unter das Bild, welches bisher bereits hundertfach gelikt wurde.