Engagiert, schlecht bezahlt: Der Alltag der Wiener Stadtführer

Veranstaltungen am Wochenende

Der Welttag: Der in Wien beliebte „Welttag der Fremdenführer“ feiert ein rundes Jubiläum: Bereits zum 30. Mal wird er am kommenden Sonntag in zahlreichen Städten gefeiert.

Gratis-Themen-Führungen: Die Austria Guides laden am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr zu Gratis-Führungen und Gratis- Vorträgen in die Österreichische Nationalbibliothek und ihre

Institutionen, u. a. in das Haus der Geschichte Österreich. Treffpunkt für Interessierte ist der Eingang zur Nationalbibliothek am

Josefsplatz, eine Anmeldung ist laut der Veranstalter erforderlich: https://www.guides-in-vienna.at/