Einhorn trifft Sarg: Diese Schwestern könnten nicht unterschiedlicher sein

Auf zwei weiteren Bildern sind der Garten bzw. der Hauseingang der beiden Frauen abgebildet: Ersterer (von Jessica) könnte auffälliger kaum sein – Regenbogenzaun und Einhorn-Luftmatratze inklusive. Vor der Tür von Alexandria liegt unterdessen eine "Geh weg"-Fußmatte. Ein kleiner Sarg neben dem Eingang macht das düstere Stillleben komplett.

600.000 Likes

Mit der Welle an Reaktionen, die Alexandria mit dem Posting lostrat, hatte die junge Frau wohl nicht gerechnet, wie sie auf Twitter schildert. Die Twitter-Gemeinde zeigt sich jedenfalls begeistert von dem ungleichen Paar. Über eine halbe Millionen Menschen habe den Tweet bisher gelikt. Hundertausende haben ihn kommentiert.

Gegenüber Buzzfeed sagte Alexandria, die acht Jahre jünger als ihre Schwester ist: "Jessica und ich haben einen relativ großen Altersunterschied und waren dadurch schon immer an unterschiedlichen Dingen interessiert. Aber unsere Styles wurden erst so drastisch unterschiedlich. als wir beide erwachsen waren und anzogen, was wir wirklich wollen."

Unter dem viralen Beitrag postete sie noch weitere Familien-Impressionen – etwa aus Disneyland oder dem Fotoautomaten.