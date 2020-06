Ein weiterer Grund für das iPad Mini

Techniker und Apple-Hobby-Analyst Ryan Jones hat in einem neuen Blog-Eintrag einen stichhaltigen Grund dafür präsentiert, warum eine günstigere iPad-Version - bereits allgemein gebräuchlich iPad Mini genannt - im Apple-Angebot fehlt. Bisher, so Jones zeichnete sich der Konzern aus Cupertino in seiner Planung dadurch aus, dass entweder ältere Modelle die günstigere Preissparte bei Apple-Produkten abdeckten oder neue, günstigere Modellreihen eingeführt wurden.