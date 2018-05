"Dr. Ruth": Amerikas bekannteste Sex-Therapeutin wird 90

Nur 1,44 Meter ist Ruth Westheimer groß - aber ihr Mut, ihre Entschlossenheit und ihr Arbeitswille sind riesig. Sie überlebte den Holocaust und wurde in den USA zur wohl bekanntesten Sex-Therapeutin des Landes. Am 4. Juni wird "Dr. Ruth" 90 Jahre alt - und arbeitet weiter.

Die frühere Vanity Fair-Chefredakteurin Tina Brown erinnert sich noch gut an ihre Ankunft in New York Anfang der 1980er Jahre. "Ich saß in einem Taxi, das mich zu einem Hotel in Midtown bringen sollte, und ich hörte diese Stimme im Radio: "Du musst ihn in deinen Mund nehmen und hoch und runter bewegen. Du musst sicherstellen, dass das Gefühl stimmt." Und ich dachte mir: Was zur Hölle ist das?", erzählte Brown jüngst dem "Longform Podcast".

"Dann habe ich den Taxifahrer gefragt und er sagte: "Das ist Dr. Ruth, die Show höre ich immer am Sonntagabend." Das war also mein Empfang in New York - und ich schaukelte im Taxi herum und dachte mir, ich verstehe diesen Ort schon jetzt überhaupt nicht und dabei bin ich noch nicht mal im Hotel."