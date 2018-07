Diese Patenfamilien helfen Kindern psychisch kranker Eltern

Emily mag Seifenblasen. Sie spielt auch gerne mit den Meerschweinchen und den Puppen der Puppenstube. Das schöne Haus im Süden der Stadt Graz samt Swimmingpool mag sie natürlich auch. Aber am meisten freut sie sich an diesem Dienstagnachmittag, dass sie heute wieder mit Lennard spielen darf. Er ist der Sohn ihrer Patenfamilie und längst wie ein älterer Bruder zu ihr.

Ihre eigene Mutter liebt sie über alles. Aber so viel Kindheit kann Eva Überriegler ihrer bald 5-jährigen Tochter nicht bieten. Das liegt wohl an ihrer kleinen Wohnung in einem weniger netten Stadtteil von Graz, mehr noch an ihrer psychischen und physischen Beeinträchtigung.

An Dienstagen kann Frau Überriegler neuerdings etwas zur Ruhe kommen. Zu verdanken ist das Lennards Eltern, die eine Patenschaft für ihre Tochter übernommen haben. „Seit 27 Jahren“, erzählt die extrem magere Frau, „leide ich an Magersucht und Bulimie. Bei der Geburt von Emily wog ich gerade einmal 25 Kilogramm.“

Keine heile Welt, von der sie erzählt: „Ich zerbrach in der Pubertät an meiner Hochbegabung als Geigerin und dem Erwartungsdruck, der daraus resultierte.“ Es ist daher umso bemerkenswerter, dass sie trotz chronischer Krankheit ihr Pädagogik-Studium mit einem Magister-Titel abschließen konnte.

„Doch meine Krankheit ließ keine reguläre Beschäftigung zu.“ Fügt sie schnell hinzu, während sich ihre Tochter dank der Patenfamilie und der Seifenblasen wertvolle Zeit in einem unbelasteten Umfeld verbringen darf.