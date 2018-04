Die schönsten Touren: Österreich auf dem Rad entdecken

Der Bodensee-Radweg

Vorteil: Es ist immer flach, oder sagen wir: fast immer. Rund um den See und entlang von Flüssen gibt es selten Steigungen, was Radtouren am Wasser besonders familientauglich macht. Zum Beispiel der Bodensee: Der Weg plätschert so dahin, dass man Zeit für Stopps hat. Die bestehen erstens aus Kirchen und Schlössern in idyllischen Seestädtchen, zweitens aus Blumen-umrandeten Seepromenaden und drittens aus coolen Spielplätzen, Affenberg, Wild- und Freizeitpark, Pfahlbaumuseum und abenteuerlicher Lädinenfahrt für die Kinder.

Dazwischen liegen gut ausgebaute Asphalt-Radwege zwischen Bahnschienen, Feldern und Obstplantagen. Manche der Highlights liegen im Hinterland, daher sind kurze Etappen klug, andere liegen am Weg: die Glashausalleen der Insel Reichenau etwa oder die faszinierende Blumeninsel Mainau. Nicht verpassen sollte man auch die Magie der Rheinmündung bei Bregenz, ein hübscher Umweg in die Natur.

Bodensee-Radweg: 270 Kilometer meist flach durch sechs Regionen in drei Ländern, auf der Schweizer Seite ruhiger, auf der deutschen viel Kinderprogramm. Info: www.bodensee.eu, www.bodenseetouren.eu. Service von Leihrad bis Gepäcktransport und Packages bietet Veranstalter Radweg-Reisen: www.bodensee-radweg.com

Mittlerweile gibt es um fast jeden größeren See eine Radrunde, zu empfehlen sind etwa Wolfgangsee (24 km, wolfgangsee.salzkammergut.at) und Wörthersee (viele Wege, rund 40 km, www.woerthersee.com).

Ebenso beliebt sind Flusswege, der Donauradweg ist der bekannteste, obwohl vor und nach Österreich schöner. ( 320 km, www.donauregion.at) Weniger frequentiert sind Drau- (356 km, www.drauradweg.com) und Ennsradweg (263 km, www.ennsradweg.com)