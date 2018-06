Der Menschenausführer von Los Angeles

Soziologen beobachten eine zunehmende Vereinzelung in der Gesellschaft, wachsender Individualismus, Arbeit ohne feste Routinen und mangelnde Sozialkontakte tragen dazu bei. Der Austausch über soziale Medien ersetzt vielfach persönliche Begegnungen. Studien zeigen, dass fehlende Sozialkontakte krank machen können. In diesem Umfeld bietet McCarthy menschliche Gesellschaft und Austausch.

Aber nicht alle seine Kunden seien einsame Menschen ohne Freunde und Familie, erzählt der professionelle Spaziergänger: "Ich war auch schon mit Leuten unterwegs, die verheiratet sind, Kinder haben und Dutzende Freunde." Denen gehe es darum, sich ihre Spazierrunde so zu organisieren, wie es ihnen am besten passt.

Positive Effekte

An diesem Tag ist McCarthy mit Anie Dee in den Hügeln von Hollywood unterwegs. Die Frau Ende 20 sitzt bei ihrer Arbeit fast den ganzen Tag. Jetzt will sie sich mehr bewegen. "Ich habe ein paar gesundheitliche Probleme, und längere Strecken zu Fuß zu gehen ist sehr schwierig für mich. Aber wenn mich jemand begleitet, gehen wir viel weiter als ich je für möglich hielt", sagt Dee.