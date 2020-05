Datenlecks: Schwere Kritik an Behörden

Vom Grundsatz her seien die Datenschutzbestimmungen in Österreich und der EU ausreichend, die großen Defizite ortet Zeger aber in der Umsetzung. "Jedes Auto muss vor der Zulassung geprüft werden. Bei IT-Abteilungen, die für den Schutz von sensiblen Daten zuständig sind, kann eigentlich jeder machen, was er will", kritisiert Zeger. Die Arge Daten fordere deshalb sein Jahren ein vergleichbares Audit-Verfahren, um minimale Datenschutzerfordernisse gewährleisten zu können. Auch ein verpflichtender Datenschutzbeauftragte für Behörden, Organisationen und große Firmen sei eine Option.



Ein solches Verfahren wird in der EU bereits angedacht. Die EU-Kommission prüft Mechanismen, die Unternehmen und Institutionen bescheinigen sollen, dass die notwendigen Sicherheitsvorkehrung getroffen wurden. "Die Auftraggeber sollen in die Pflicht genommen werden", sagt Souhrada-Kirchmayer. Daneben könnte die Datensicherheit auch durch die Erhöhung der Strafen verbessert werden, so die DSK-Geschäftsführerin. Das sei jedoch Sache der Politik.