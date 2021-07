Datenexplosion im Mobilfunkreich

In Österreich merkt man als Mobilfunk-Kunde, dass es in den Netzen eng wird. Gesprächsabbrüche stehen mittlerweile an der Tagesordnung - quer durch alle Netzbetreiber. Doch es wird noch schlimmer werden, denn durch das Smartphone-Wachstum steigt auch der Datenverkehr (Stichwort Facebook, Google+, Twitter, Foursquare) und diesen werden die Netze nur schwer handhaben können.



Seit zwei Jahren hat sich das Datenvolumen, das über die Netze der heimischen Betreiber transportiert wird, verdreifacht. 2010 sind etwa bei T-Mobile 4,2 Petabyte (4,2 Millionen Gigabyte) an Daten transportiert worden, bei A1 waren es 5 Petabyte und beim kleinsten Betreiber Drei sogar 9 Petabyte. Da bei Drei die Smartphone-Dichte am größten ist - im Oktober waren 96 Prozent der verkauften Endgeräte Smartphones - verzeichnet Drei auch das größte Datenvolumen. Hinzu kommen noch datenintensive Services wie etwa Mobile TV.



Die Betreiber werden jedenfalls viel Geld in den Netzausbau und in das Upgrade der Netze investieren müssen, denn das Wachstum geht rasant weiter.