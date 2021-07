Daten-Diebstahl in Grazer Schulungsfirma

Seit zwei Jahren schon soll der eMail-Verkehr des Grazer Beratungs- und Qualifizierungsanbieters "Bit - best in training" abgesaugt worden sein. - Mit möglicherweise teuren Folgen. Donnerstagfrüh sollen an drei Standorten Hausdurchsuchungen durchgeführt worden sein. Bit-Eigentümer (und Ex-GAK-Präsident) Stefan Sticher geht von einem Schaden in bis zu siebenstelliger Höhe aus, der durch "betrügerischen Datenmissbrauch" entstanden sei. - Weil Aufträge an die Konkurrenz gingen.



Seit längerem schon sei im Unternehmen aufgefallen, dass vertrauliche Infos nach außen gelangten. Die interne EDV-Abteilung sei schließlich auf ein Daten-Leck gestoßen, über welches der eMail-Verkehr von Geschäftsleitung, Finanz- und Ausschreibungsabteilung abgesaugt worden sei. Laut Sticher sei außerdem eine IP-Adresse eines ehemaligen Mitarbeiters aufgespürt worden, der mittlerweile in Kärnten eine Firma betreibe.