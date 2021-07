Das Milliardengeschäft mit Facebook Apps

Auch wenn viele Facebook nur als Zeitverschwendung erachten, die Ausmaße der Industrie, die sich mittlerweile um Social Networks gebildet hat, ist enorm. Das bestätigt nun auch eine Studie der Universität von Maryland. Demnach habe allein in diesem Jahr die Facebook-App Branche 182.000 neue Jobs geschaffen und dabei mehr als 12,2 Milliarden US-Dollar an Gehältern und Sonderzahlungen an die Arbeitnehmer ausbezahlt. Die gesamte Branche kommt groben Schätzungen zufolge auf mehr als 235.000 Beschäftigte, die für das Jahr 2011 einen Beitrag von 15,7 Milliarden US-Dollar zur angeschlagenen US-Wirtschaft leisten dürften.