Danke Kurier-Leser! Marcel lernt sprechen wie Stephen Hawking

Wie Stephen Hawking

Seine Oma macht der Gedanke sehr glücklich, dass ihr Enkel sich immer besser verständigen kann. „Er will viel reden und zeigen. Das Gerät hilft ihm endlich, seine Gedanken auszudrücken.“ Wichtig ist das vor allem in der Schule – die Betreuer wissen oft nicht, was er will, wenn er Laute von sich gibt oder in seinem Rollstuhl unruhig wird. In Zukunft soll er – ähnlich wie der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking – mit dem Sprachcomputer kommunizieren können.

Mithilfe der KURIER-Leser wird Marcel sich bald auch selbst fortbewegen können. „Wir müssen noch testen, ob er sich mit einer Hand- oder Augensteuerung leichter tut“, erklärt Frau Unger.

Bis dahin übt Marcel fleißig daran, sich mit seiner Umgebung zu verständigen. Nach einer Stunde wird er müde und fokussiert die Augen auf zwei Hände – die Computerstimme sagt: „Ich bin fertig.“