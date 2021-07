Dalai Lama im Google+ Hangout

Am Wochenende trafen sich zwei Friedensnobelpreisträger erstmals in einem Google+ Hangout. Die Gäste im Videochat: Der südafrikanische, anglikanische Bischof Desmond Tutu und das geistige Oberhaupt des tibetanischen Buddhismus, der Dalai Lama. Anlässlich der Desmond Tutu Peace Lecture in Kapstadt wurde der Dalai Lama per Webcam zugeschaltet. Seine persönliche Anwesenheit war aufgrund von Ausstellungs-Problemen eines Visums in Südafrika nicht möglich.