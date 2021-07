Diese Menschen vergleichen sich mit Pokémon

Der Hype um das Spiel Pokémon Go nimmt immer skurrilere Ausmaße an. Manchen Nutzern reicht es nicht länger, die Pokémon einfach nur zu jagen, sondern wollen selbst eines der Fantasiewesen sein. Ihre Ähnlichkeit mit ihrem Lieblings-Pokémon präsentieren sie unter dem Hashtag #CompareYourselfToPokemon in den sozialen Medien.