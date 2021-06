Chinesischer Partner will Yahoo kaufen

Yahoo hält 40 Prozent an Alibaba. Die Beteiligung ist der wertvollste Teil des Internet-Pioniers: Ihr Wert wird auf bis zu 13 Mrd. Dollar (9,6 Mrd. Euro) geschätzt, während das ganze Unternehmen an der Börse zuletzt weniger als 17 Mrd. Dollar wert war. Alibaba sei an Yahoo "als Ganzem" interessiert, betonte Jack Ma. Es sei aber ein kompliziertes Unterfangen mit vielen Beteiligten, schränkte er ein.



Yahoo sucht jetzt nach einem neuen Konzernchef nachdem Anfang September Carol Bartz gefeuert wurde. Ihr wurde vorgeworfen, in zweieinhalb Jahren an der Spitze keine Trendwende geschafft zu haben. Yahoo kämpft mit Problemen in seinem Kerngeschäft mit Banner-Werbung im Internet, wo Rivalen wie Google und das Online-Netzwerk Facebook immer stärker werden.