"Casa Sonnwendviertel": Alt und Jung unter einem Dach

Eine nette und vor allem alltagstaugliche Arbeitsteilung findet heute auf der Terrasse im zweiten Stock statt: Die beiden Bewohnerinnen im neuen Pflegewohnhaus im Sonnwendviertel beim Wiener Hauptbahnhof halten die Blumentöpfe, während die beiden Mädchen aus dem Kindergarten Blumenerde hineinschaufeln.

Die Mädels lernen von Maria Müller und Elisabeth Gerbasits, die vom Alter her ihre Großmütter bzw. Ur-Großmütter sein könnten, wie man Lavendel und Fuchsien einsetzt. Und sie erkennen dabei auch, dass man mit älteren Menschen Geduld haben muss. Weil diese nicht mehr so gut hören, nicht so gut sehen und nicht so zielgerecht hantieren können.

Und die beiden Bewohnerinnen? „Sie erfreuen sich am Elan, an der Lebensfreude der Kinder“, sagt ihre diplomierte Betreuerin Lisa Sandgruber. Dabei blühen sie hier auf der Terrasse förmlich auf.