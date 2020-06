Canons neue Einsteiger-DSLR 650D

Mit der 650D bringt Canon den Nachfolger der 600D. Wie auch ihr Vorgänger hat sie 18 Megapixel. Der ISO-Wert reicht von 100 bis 12.800 und kann auf 25.600 erweitert werden. Im Serienbilder-Modus sind bis zu fünf Aufnahmen pro Sekunde möglich. Videos werden in FullHD mit 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Den Ton nimmt ein internes Stereomikrofon auf, ein 3,5mm-Stecker für ein externes Mikrofon ist vorhanden. Ohne Objektiv wiegt die Kamera 575 Gramm und misst 133,1 x 99,8 x 78,8 mm.



Die 650D ist Canons erste DSLR, die einen Touchscreen hat. Das 3-Zoll-Display kann gedreht und geklappt werden. Der Touchscreen beherrscht auch Pinch-to-Zoom, also das Hineinzoomen ins Bild mit zwei Fingern. Ähnlich wie beim Smartphone wird auch Touch-Fokus unterstützt – die Kamera fokussiert auf die Stelle, die am Touchscreen angetippt wird.