Bloggerin und Historikerin Sophie Hingst ist tot

Laut einem Artikel in der Irish Times ist die Bloggerin und Historikerin Sophie Hingst am 17. Juli im Alter von 31 Jahren gestorben. Diesem nach wurde Hingst tot in ihrer Wohnung in Dublin aufgefunden. Ihre Mutter bestätigte gegenüber dem Spiegel den Tod ihrer Tochter. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Laut dem Bericht in der Irish Times geht die Polizei von keinem Fremdeinwirken aus.