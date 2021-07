Blauer Pfeil als Hinweis auf Google+

Heute schon Google.com besucht, um sich die neuesten Nachrichten durchzulesen oder nach einer Adresse zu suchen? Dann dürfte Ihnen der blaue Pfeil links neben dem Sucheingabefeld aufgefallen sein. Der Pfeil, der unübersehbar in Richtung linkes oberes Eck zeigt, ist der aktuelle Google-Doodle.



Während jedoch verschiedene Doodles aus der Vergangenheit, wie etwa jener zum 70. Geburtstag von John Lennon vor einem Jahr, mehr der Belustigung und Nostalgie galten, verbirgt sich hinter dem blauen Pfeil eine wichtige Neuigkeit: ab heute ist das Google-eigene Social-Network Google+ öffentlich nutzbar. Bisher konnten den Facebook-Konkurrenten ja nur jene nutzen, die auf Einladung hin einen Beta-Account anlegen konnten. Diese User wiederum konnten via E-Mail Freunde dazu einladen, sich ebenfalls auf Google+ anzumelden.