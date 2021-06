Blackberry kämpft weiter mit Aussetzern

Viele Blackberry-Besitzer müssen sich mit anhaltenden Technikproblemen herumschlagen. Den zweiten Tag in Folge gab es Störungen beim Kurznachrichtendienst Blackberry Messenger und beim Surfen im Web. Die Herstellerfirma Research in Motion ( RIM) sprach von "einigen Regionen", die betroffen seien, ohne allerdings ins Detail zu gehen.



"Wir arbeiten daran, den normalen Service so schnell wie möglich wieder herzustellen", versprach das Unternehmen seinen Kunden am Dienstag per Twitter. Die Probleme hatten am Montag begonnen, als Nutzer in der Region Europa, Naher Osten und Afrika vor allem an ihre E-Mails nicht mehr herankamen. Auch in Österreich waren Blackberry-Nutzer stundenlang von ihren E-Mails abgeschnitten. Nach Angaben von RIM läuft der Dienst inzwischen aber wieder.