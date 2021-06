Blackberry-Hersteller RIM in der Krise

Dem Trend entgegensteuern will man mit gleich fünf neuen Modellen, darunter Geräte mit klassischer Tastatur genauso wie ein reines Touchscreen-Modell. So sollen zwischen 13,5 und 14,5 Millionen Smartphones verkauft werden.



Das kanadische Unternehmen RIM gilt als Pionier in der Smartphone-Branche. Den Trend zu Touchscreens hat man aber verschlafen und so den Anschluss an Apple, das mit seinem iPhone enorme Gewinne einfährt, verloren.