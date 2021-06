Blackberry-Dienste am Weg der Besserung

Wegen Netzwerk-Problemen konnten Blackberry-Kunden weltweit, auch in Österreich, in den vergangenen Tagen nicht im Internet surfen oder E-Mails abrufen. Ursache der weitreichenden Panne war nach Angaben von RIM der Ausfall eines Rechnerknotens in Europa. Die Probleme weiteten sich am Mittwoch auch auf Kanada und die USA aus, wie RIM in einer in Montreal veröffentlichten Erklärung einräumte. Infolge des Netzwerk-Ausfalls sei ein Daten-Rückstau von E-Mails und Nachrichten aus Europa entstanden.



RIM schloss indes aus, dass die Probleme auf einen Hackerangriff oder einen Sabotageakt zurückzuführen sein könnten. Es gebe überhaupt keinen Grund zu dieser Annahme, sagte der für Software zuständige RIM-Vize David Yach in einer Telefon-Pressekonferenz. Yach machte keine Angaben dazu, wie viele Kunden genau von der Panne betroffen haben. Weltweit nutzen laut RIM rund 70 Millionen Kunden einen Blackberry.