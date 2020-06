Bill Gates: "Jobs hat es besser gemacht"

In dem offen geführten Interview in der amerikanischen TV-Sendung " Charlie Rose“ zollte Gates dem verstorbenen Apple-Gründer Respekt. "Er hat einige Dinge besser als ich gemacht", so Gates in Hinblick auf die erfolglosen Versuche Microsofts, schon Jahre vor dem iPad mit Tablets den PC-Markt zu revolutionieren. Das Timing habe bei Microsoft einfach nicht gepasst, er sei letztlich viel zu früh dran gewesen. Zudem sei das iPad ein dünneres, attraktiveres Gerät gewesen, bei dem die " Verpackung" gestimmt habe.