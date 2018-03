Bewerbung von "Hexerei": 23 Radiosender in Uganda geschlossen

Behörden in Uganda haben 23 private Radiosender vorübergehend geschlossen, weil sie "Hexerei" bewerben. Gäste in einigen Radiosendungen hätten etwa behauptet, Krankheiten wie Aids und Krebs heilen zu können, sagte am Mittwoch Pamela Ankunda, Sprecherin der ugandischen Medienbehörde.