Beschleunigtes Wachstum bei Google+

Nach einer am Dienstag veröffentlichten Schätzung des Statistikers und Gründers des Stammbaum-Portals Ancestry.com, Paul Allen, zählt Google+ bereits 62 Millionen Nutzer. Die Anzahl neuer Nutzer habe sich in den vergangenen Wochen beschleunigt, schrieb Allen auf seiner Google+-Seite. Die starke Wachstum könne auf Android-Aktivierungen, die Feiertage, Google-TV-Spots und Empfehlungen von Nutzern oder einer Kombination aus all diesen Faktoren zurückgeführt werden, so Allen.