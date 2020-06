Bericht: iPhone 5 wird am 12.September enthüllt

Mehrere US-Medien vermeldeten am Montag unabhängig voneinander den 12. September als Termin für den nächsten großen Apple-Event. Dieser könnte neben der neuesten Generation des iPhones auch das kolportierte iPad mini bringen. Der Blog iMore verkündete als Erster den Termin und gab auch gleich den Termin für den Verkaufsstart des neuen iPhones bekannt, der "aus verlässlicher Quelle" stammen soll.

Bestätigung steht noch aus

Bereits neun Tage danach, am 21. September, einem Freitag, soll das Smartphone zum Verkauf stehen. Das würde Apples bisherigen Terminplänen ähneln, die den Verkaufsstart immer an einem Freitag gesetzt hatten. Eine offizielle Ankündigung des Termins steht noch aus, allerdings haben bereits die New York Times sowie der Branchenblog All Things Digital den 12. September bestätigt.