Ballsaison: Was macht eigentlich ein Taxitänzer?

Fünfzig Taxitänzer beschäftigt Toth in der Hochsaison – seit einigen Jahren auch Tänzerinnen. Wer sich mit dem Tanzen ein Zubrot verdienen möchte (in drei Stunden etwa fünfzig Euro), muss alle Standard- und Lateintänze beherrschen; gepflegtes Äußeres und gute Umgangsformen sind ebenfalls Pflicht. Die Tänzer werden entweder vom Veranstalter – als „Zuckerl“ für tanzfreudige Ballbesucherinnen – gebucht oder von einer Privatperson, die exklusiv eine Begleitung für den Abend sucht. Mit einem Escortservice hat das nichts zu tun, betont Toth: „Bei uns läuft alles seriös ab.“

Taxitänzer sind keine neumoderne Entwicklung: Schon vor hundert Jahren forderten sogenannte „Eintänzer“ fremde Damen zum Tanz auf, meist Offiziere, die nach dem Krieg auf Arbeitssuche waren und durch ihre Ausbildung beim Militär ausgezeichnete Umgangsformen besaßen. Eine Win-Win-Situation, herrschte nach dem Ersten Weltkrieg doch sowohl in Tanzschulen als auch auf Bällen ein Männermangel. Der prominenteste Eintänzer der Geschichte ist Billy Wilder: Ehe er in die USA emigrierte und ein weltbekannter Filmemacher wurde, war er in einem Berliner Nobelhotel zwei Monate als Eintänzer beschäftigt.

Romantische Avancen oder gar sexuelle Dienstleistungen waren schon damals tabu, auch heute werden die Grenzen ganz klar gezogen, betont Toth: „Wir fordern die Dame höflich auf, führen sie auf das Parkett, tanzen zwei, drei Tänze und bringen sie danach wieder auf ihren Platz, damit jede Dame einmal drankommt.“ Auch Smalltalk gehört dazu. Von einer berauschten Ballnacht kann für einen Taxitänzer aber keine Rede sein: „Wir trinken den ganzen Abend nur Mineralwasser.“ Schließlich sind sie nicht (nur) zum Vergnügen da.