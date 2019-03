Australische Fluglinie: Brief von Zehnjährigem verbreitet sich viral

Alex Jacquot ist zehn Jahre alt – und hat große Pläne. Chef seiner eigenen Airline möchte der Australier irgendwann einmal sein. Dafür holte sich Alex nun Rat bei einem Experten: Alan Joyce, CEO der australischen Luftfahrtgesellschaft Qantas Airways.

"Bitte nehmen Sie mich ernst", beginnt jener handgeschriebene Brief, den das Kind an den Airlinemanager adressierte. In seinem Schreiben legt Alex dar, dass er gerne seine eigene Fluglinie gründen würde – beziehungsweise schon hat: "Ich habe schon ein bisschen angefangen und mir überlegt, welche Flugzeugtypen ich brauchen werde und welche Flugnummern, welches Catering, und so weiter." Auch einen Namen habe seine Fluglinie schon: "Oceania Express".