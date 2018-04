Ausstellung in Wien: Liebeserklärung an das Fahrrad

von Uwe MauchDie historische Lagerhalle an der Nordbahn verbirgt sich in der allerletzten Stadtwildnis zwischen Praterstern und Millennium-City. Sie ist dennoch gut erreichbar, am besten mit dem Fahrrad, am zweitbesten zu Fuß, von der U-Bahn-Station der U1 in der Vorgartenstraße, durchs neue Wohnquartier rund um den Bednar-Park.

Markus Böhm erkor die von wildem Gestrüpp umrahmte Nordbahnhalle schon vor einigen Tagen zu seinem aktuellen Lebensmittelpunkt. Viel hat er daran gesetzt, dass seine Fahrrad-Fotografie-Sammlung Palmeri nach der Ausstellung im Vorjahr auf der Burg Hollenburg auch in Wien in einem würdigen Ambiente gezeigt werden kann. Es ist ihm in der Tat gelungen.