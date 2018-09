Ausgebüxter Kleinbär sorgte für Aufregung in Mexiko-Stadt

Ein aus dem Zoo ausgerissener Kleinbär hat in Mexiko für Aufregung gesorgt. Das Tier rief am Dienstag die Polizei, Tierrettung und Medienvertreter im Stadtteil San Juan de Aragon in Mexiko-Stadt auf den Plan. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie Polizisten verzweifelt versuchten, das etwa katzengroße Tier mit einer Decke einzufangen.