Aufregung um Nazi-Konten auf Twitter

Innerhalb der deutschsprachigen Twitter-Gemeinde herrscht

derzeit große Aufregung um Nazi-Konten. Einige Nutzer wurden vor allem auf das Konto @Adolf_Eichmann aufmerksam, wie Meedia berichtet. Unter dem Namen des SS-Führers twittert eine unbekannte Person und unterhält sich dabei mit anderen Online-Größen des Dritten Reichs, wei etwa Rudolf Hess, dem Bund Deutscher Mädel oder Adolf Hitler persönlich.



Als auffällig dabei erweist sich die Tatsache, dass Konversationen gerne in Spanisch stattfinden. Mehrere Twitter-Nutzer fordern, @Adolf_Eichmann und Konsorten mittels massiven Spam-Meldungen sperren zu lassen. Jeder Twitter-Nutzer findet die Möglichkeit, ein Konto als Spam zu klassifizieren, in einem Drop-Down-Menü im entsprechenden Profil vor.



Debatte nicht neu

Bereits 2010 sorgten Twitter-Nazis für einiges Aufsehen und entfachten eine Debatte um eine Sperre seitens des Kurzblog-Betreibers. Twitter hat bis dato keine Sperr-Maßnahmen gegen Mitglieder, die nationalsozialistisches Gedankengut transportieren, implementiert.



Online-Rechtsextremismus steigt an

Erst vor wenigen Tagen warnte die deutsche Jugendschutzorganisation Jugendschutz.net davor, dass Neonazis über Social Networks immer öfter Kontakt zu Jugendlichen und Kindern knüpfen. Beschwerden über rechtsextreme Inhalte haben laut der Organisation im vergangenen Jahr um rund ein Drittel zugenommen.