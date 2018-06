Auch diese Lehrerin freut sich über den Schulschluss

Gerda Reißner kann zufrieden durchatmen. Sie ist eine von dreißig Lehrern und Lehrerinnen in einer Neuen Mittelschule in Wien-Währing. Sie hat sich im Laufe von 39 Berufsjahren ein übergeordnetes Ziel erarbeitet, das lautet: „Ich versuche, in jeder Stunde das Beste aus den Kindern rauszukitzeln.“

Ein ehrgeiziges, ein kräfteraubendes Ziel. Auch ein Ziel, das nicht ganz in das Klischee vom faulen Lehrerstand passt. Denn nicht immer sind Adam, Aleksander und Co. derart konzentriert wie bei der Storchenstory.

Mehr als zwanzig Kinder gehen mit den beiden Buben in die 1B, sie stammen alle nicht aus Währinger Elite-Familien. Den Wenigsten wurde zu Hause aus Büchern vorgelesen. Nur ein Schüler gibt auf Nachfrage an, dass er mit den Eltern Deutsch spricht.

Als nach 25 Minuten der Unruhepegel im Klassenraum deutlich ansteigt, muss die Motivatorin in ihre Trickkiste greifen. Diese ist nicht zuletzt mit zahlreichen Zusatzausbildungen gefüllt.

In der 12-Uhr-Pause steigt der Lärmpegel weiter an. Und Gerda Reißner spürt zum ersten Mal an diesem Schultag so etwas wie diffuse Gereiztheit. „Ich werde nicht jünger“, sagt sie, „und ich merke, dass mir mit zunehmendem Alter der Lärm zusetzt.“

Dabei wären es weniger die Kinder, die ihr zu schaffen machen. Denn die verhalten sich in ihren Pausen nicht anders als Kinder in Gymnasien. „Nein, es ist der Hall im Stiegenhaus, der manchmal unerträglich ist.“