Anonymous: Zwei "Leaks" in zwei Tagen

Mit der geballten Ladung zweier massiver Datenlecks hat sich die Hackertruppe Anonymous wieder in die Schlagzeilen gespielt. Am Mittwoch wurde bekannt, dass AnonAustria, die Österreich-Fraktion der Cyber-Rebellen, an die Daten von über 600.000 Versicherten der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) gelangt ist. Am Montag veröffentlichte Anonymous knapp 25.000 Datensätze, die aus einer Polizeidatenbank stammen. In beiden Fällen fand kein Hackerangriff statt. Vielmehr sei man über die Daten "gestolpert", so AnonAustria via Twitter. Beide Datenleck-Fälle sorgen nun für Kritik an mangelhafter Datensicherung bei öffentlichen Institutionen.