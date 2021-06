Anonymous nutzt Polizei-Datenleck

Die Österreich-Fraktion der Hackertruppe Anonymous, AnonAustria, hat in der Nacht auf Montag Datensätze von 24.938 Personen veröffentlicht, die einer gesperrten Polizeidatenbank entnommen wurden. Diese Datensätze enthalten Namen, Geburtsdatum und Adressen. Auf Twitter wies AnonAustria in mehreren Postings auf das Datenleck hin. "Ob unsere Vorratsdaten in Zukunft auch so sicher aufbewahrt werden?" lautete eines der ersten zynischen Kommentare. Die Daten seien allerdings nicht durch einen Hackerangriff in die Hände von AnonAustria geraten. Stattdessen gibt es offenbar eine "undichte Stelle" im Polizei-Umfeld.



Unter dem Hashtag "#Pwnyzei" wurden mehrere Hinweise veröffentlicht, um welche Personen es sich bei der auf der Webseite Pastebin.org in vier Teilen veröffentlichten Liste handelt. Möglicherweise sind es Polizisten, deren Namen und Anschrift mit dem Dokument nun für jedermann sichtbar sind. Das Innenministerium vermutet einen polizeinahen Verein als Quelle für das Datenleck. Insbesondere die in Wien ansässige International Police Association ( IPA) wird derzeit unter die Lupe genommen.