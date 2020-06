Angriff im McDonald’s wegen Cyberbrille

Mann, der Professor an der Universität in Toronto ist, trägt seine Brille in verschiedenen Versionen bereits seit 34 Jahren. Das Eye-Tap ist ein dauerhaft am Kopf montiertes Gerät, das nur mit bestimmten Werkzeugen vom Kopf entfernt werden kann. Das Gerät besteht aus einem Aluminiumstreifen, der über die Stirn des Benutzers verläuft und das EyeTap vor das rechte Auge hält. Mann beschreibt dieses Gerät als eine "computergesteuerte leichte Laserquelle, die das Auge dazu veranlasst wie eine Kamera oder ein Bildschirm zu fungieren."



Der Professor vermerkte auf seinem Blog, dass das Eye-Tap bei dem Angriff beschädigt worden sei. Dieses habe außerdem während des Angriffs automatisch Bilder erfasst. Mann hat die Fotos der Täter und zweier möglicher Zeugen auf seinem Blog veröffentlicht. Die Gesichter hat er dabei aber zensiert.



Bisher war die Suche nach den Angreifern, sowie die Kontaktaufnahme mit McDonald`s und der Polizei erfolglos. Obwohl ein Angreifer ein Hemd mit dem McDonald`s-Logo trug und ein anderer Besen und Kehrschaufel in der Hand, verzichtet Mann auf Anschuldigungen von Restaurant-Mitarbeitern.