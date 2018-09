Die 10 besten Herbst-Ideen für Kinder

Design-Regenmantel Jetzt gilt der Grundsatz: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Zum Herbst gehören Gummistiefel und Regenmäntel. Alle haben dieselben Muster und Figuren darauf. Außer man macht etwas Ungewöhnliches daraus: Einfärbige Stücke kaufen und selbst verzieren. Während andere das hundertste Ausmalbild anfertigen, können Kinder ihre Regenpelerine mit Permanent-Markern verzieren oder etwas draufschreiben.

Feste feiern Nach der sommerlichen Hitze locken im Frühherbst viele Ausflugsziele mit Festen aller Art. Feste wie das Kinderfest bei den römischen Ausgrabungen in Carnuntum, die Mittelalterfeste im Schloss Laxenburg und in der Burgruine Aggstein und später das Herbstfest in Schloss Hof statt. Den Kindern macht es Spaß und Eltern freuen sich, dass ihre Kleinen etwas über Geschichte lernen. Im „Wald der jungen Wienerinnen“ werden im Oktober neue Bäume gepflanzt. Beim "Mistfest" gibt es viele Aktitäten rund um Recycling und Müllentsorgung.

Internet-Gärtner Unter Gourmets ist ständig die Rede von saisonaler und regionaler Küche. Für Familien bedeutet das: Wir finden heraus, was Saison hat, und pflücken Äpfel, Zwetschgen, Birnen oder Nüsse. Wir haben keinen Garten? Macht nichts. Auf Inseratplattformen im Internet bieten derzeit Gartenbesitzer Obst zum Gratisabholen und sogar Selberpflücken an. Viele Obstbauern verkaufen direkt auf ihrem Hof. Ideal für Stadtkinder, deren Nahrungsmittel sonst aus dem Supermarkt kommen.

Drachen basteln Quasi perfekt für jedes Alter: Kleine können bemalen, schneiden und kleben, Größere bekommen nebenbei physikalische Grundsätze erklärt. Die können Eltern übrigens ebenso im Internet finden wie Bastelanleitungen. Oder man kauft einfach einen Drachen im Geschäft.