Ältestes Mordopfer aller Zeiten entdeckt

Der Schädel zweimal gespalten, der Fundort eine Höhle, der Todeszeitpunkt: vor 430 000 Jahren. Forscher glauben: Es war Mord.

Eine Attacke durch einen anderen Menschen sei „die plausibelste Erklärung“ für die Art der Schädelverletzungen, schreibt das Team um Nohemi Sala vom Zentrum für Evolution und Verhaltensforschung in Madrid im Fachmagazin „ PLOS ONE“. Sie denken, in einer Höhle in Nordspanien das älteste bekannte Mordopfer der Menschheitsgeschichte entdeckt zu haben.

Das Opfer starb vor 430 000 Jahren. Der Schädel des Urmenschen, der zu den Neandertalern gehörte, wurde in Sima de los Huesos gefunden. Das ist eine archäologische Fundstätte in einem unterirdischen Höhlensystem. Die Höhle ist nur durch einen 13 Meter tiefen, senkrecht nach unten führenden Schacht zu erreichen. Dort fanden Archäologen menschliche Knochen, die mindestens 28 Individuen der Gattung Homo im mittleren Pleistozän zugeordnet wurden.