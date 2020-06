A1 bietet neuen Nano-SIM-Standard an

Der Mobilfunkanbieter A1 kündigte in einer aktuellen Aussendung an, dass eine erste Lieferung von Nano-SIM-Karten eingetroffen sei. Damit ist A1 der erste Mobilfunkanbieter in Österreich, der den neuen Formfaktor für SIM-Karten anbietet. Dieser wurde erst Anfang Juni 2012 vom Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen ( ETSI) als Nachfolger des Micro-SIM-Standards präsentiert. Zuvor gab es vor allem zwischen den IT-Konzernen Apple und Nokia Streit um die genauen Abmessungen des neuen Standards.

Keine Bestätigung für iPhone 5

Vor allem Apple gilt als großer Verfechter des Nano-SIM-Standards und dürfte mit dem iPhone 5 das erste Gerät auf den Markt bringen, das die kompakte Bauweise unterstützt. Interpretationen, wonach A1 damit indirekt das iPhone 5 bestätigt, sind laut Sprecherin Livia Dandrea-Böhm allerdings "sehr weit hergeholt". "Wir werden entsprechende Geräte anbieten, sobald sie von den Herstellern angekündigt werden", sagte Dandrea-Böhm gegenüber der futurezone. Die Vorteile für den Endkunden sind begrenzt, lediglich die Hardware-Hersteller profitieren vor allem von den kompakten Abmessungen (12,3 x 8,8 x 0,67mm).