3D-Druck: Handschellen-Schlüssel kopiert

In einem Workshop bei der "Hackers on Planet Earth Konferenz" vergangenen Freitag in New York präsentierte der deutsche Hacker „Ray" ein drohendes Problem für Handschellenhersteller. Ray gelang es, mithilfe von nachgebildeten Schlüsseln aus Plastik, Hochsicherheitshandschellen der Hersteller Bonowi ( Deutschland) und Chubb ( England) zu öffnen. Die Schlüssel hatte er zuvor kostengünstig mit einem 3D-Drucker sowie einem Laser-Cutter hergestellt. CAD-Modelle, die er anhand der Originalschlüssel herstellte, dienten Ray als Grundlage, berichtet Forbes.



Da die von Polizisten in der Praxis verwendeten Handschellen meist keinen individuellen Schlüssel haben, können diese jederzeit von Dritten reproduziert werden. Darauf wollte Ray aufmerksam machen: "Solange nicht jede Handschelle einen anderen Schlüssel hat, können sie nachgemacht werden."

Obwohl Handschellenhersteller darauf achten, dass die Schlüssel nicht an den Falschen geraten, gab Ray zu Protokoll, er habe den Chubb-Schlüssel über eBay erstanden. Dort würde er auch immer wieder zum Verkauf stehen.