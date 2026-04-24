Zukunft denken: „The Craftocene“ im Weltmuseum Wien

Mit The Craftocene präsentiert das Weltmuseum Wien eine Ausstellung, die sich bewusst zwischen Gegenwart und Zukunft positioniert. In Zusammenarbeit mit dem international renommierten Londoner Designstudio SUPERFLUX entsteht ein immersiver Raum, in dem künstlerische Forschung, Technologie und ökologische Fragen aufeinandertreffen – und dabei neue Denkmodelle eröffnen. Spekulative Praxis SUPERFLUX, 2009 von Anab Jain und Jon Ardern gegründet, zählt zu den prägenden Stimmen des spekulativen Designs. Ihre Arbeiten übersetzen komplexe gesellschaftliche und ökologische Dynamiken in konkrete Zukunftsszenarien. Genau hier setzt auch die Ausstellung an: Sie versteht das Museum nicht nur als Ort der Bewahrung, sondern als Plattform für die aktive Auseinandersetzung mit dem, was noch vor uns liegt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Superflux Teil der Arbeit "Nobody Told Me Rivers Dream" von SUPERFLUX.

Drei Positionen Erstmals werden drei zentrale Werke des Studios gemeinsam gezeigt. Refuge for Resurgence (2021) entwirft ein versöhnliches Zukunftsbild, in dem Menschen, Tiere und Pflanzen als gleichwertige Akteure zusammentreffen. Nobody Told Me Rivers Dream (2025) erforscht ökologische Intelligenz als über Generationen gewachsenes Wissen und übersetzt Naturphänomene mithilfe von Technologie in neue Wahrnehmungsformen. Mit Relics of Abundance (2026) entsteht schließlich eine für Wien entwickelte Installation, die die Ära des Massenkonsums als kulturelles und mythologisches System kritisch hinterfragt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KHM-Museumsverband, Foto: Daniel Sostaric Ausstellungsansicht von „The Craftocene“.

Neue Narrative Im Dialog mit ausgewählten Objekten aus der Sammlung des Weltmuseums Wien entfalten diese Arbeiten eine zusätzliche Dimension. Artefakte aus unterschiedlichen Weltregionen verweisen auf vielfältige Formen des Zusammenlebens zwischen Menschen, Natur und Umwelt. Vergangenheit und mögliche Zukünfte treten so in einen direkten Austausch – und öffnen einen Denkraum, der Fragen nach Verantwortung, Kooperation und Fürsorge ins Zentrum rückt.

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