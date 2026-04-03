KURIER live Podcast Night: „Dunkle Spuren“ geht auf Tour

True Crime, der unter die Haut geht – und das erstmals live: Bei der KURIER live Podcast Night bringen die Reporterinnen hinter „Dunkle Spuren“ einen noch unveröffentlichten Kriminalfall auf die Bühne.

Am 27. und 28. April 2026 wird das Village Cinema Wien Mitte zum Schauplatz packender Ermittlungen. Das Publikum erlebt hautnah, wie echte Fälle neu aufgerollt werden – mit Einblicken in Opfergeschichten, Täterbiografien und Recherchen im direkten Umfeld.

Die Reporterinnen Yvonne Widler und Valerie Krb, die den mehrfach ausgezeichneten Podcast live erlebbar machen, werden einen neuen Fall präsentieren – intensiv, spannend und mit neuen Spuren. Moderiert wird der Abend von Caroline Bartos.

Einlass: 19.00 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Ort: Village Cinema, Wien Mitte

Tickets sind ab 19 Euro erhältlich unter kurier-events.at/podcastnight. Die Plätze sind begrenzt – rasch anmelden lohnt sich!

