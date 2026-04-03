True Crime

KURIER live Podcast Night: „Dunkle Spuren“ geht auf Tour

True Crime live: „Dunkle Spuren“ bringt einen neuen Fall auf die Bühne – jetzt Tickets sichern!
KURIER Marketing
03.04.2026, 13:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Titelbild Podcast dunkle spuren

True Crime, der unter die Haut geht – und das erstmals live: Bei der KURIER live Podcast Night bringen die Reporterinnen hinter „Dunkle Spuren“ einen noch unveröffentlichten Kriminalfall auf die Bühne.

Am 27. und 28. April 2026 wird das Village Cinema Wien Mitte zum Schauplatz packender Ermittlungen. Das Publikum erlebt hautnah, wie echte Fälle neu aufgerollt werden – mit Einblicken in Opfergeschichten, Täterbiografien und Recherchen im direkten Umfeld.

Die Reporterinnen Yvonne Widler und Valerie Krb, die den mehrfach ausgezeichneten Podcast live erlebbar machen, werden einen neuen Fall präsentieren – intensiv, spannend und mit neuen Spuren. Moderiert wird der Abend von Caroline Bartos. 

Einlass: 19.00 Uhr
Beginn: 19.30 Uhr
Ort: Village Cinema, Wien Mitte

Tickets sind ab 19 Euro erhältlich unter kurier-events.at/podcastnight. Die Plätze sind begrenzt – rasch anmelden lohnt sich!
 

kurier.at  | 

Kommentare