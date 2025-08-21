HERBSTGOLD – Festival: Musik zwischen Hingabe und Ekstase

Wenn sich der Spätsommer im Burgenland von seiner schönsten Seite zeigt, wird Eisenstadt zum Schauplatz eines Kulturereignisses mit internationaler Strahlkraft: Das HERBSTGOLD – Festival 2025 Festival lädt vom 10. bis 21. September 2025 ins Schloss Esterházy. Unter der künstlerischen Leitung von Julian Rachlin widmet sich die diesjährige Ausgabe dem Thema „Ekstase“. Rachlin beschreibt die Idee so: „HERBSTGOLD lädt dazu ein, Musik in ihrer tiefsten und bewegendsten Form zu erleben. Unter dem Motto ’Ekstase’ widmen wir uns jenen Momenten, in denen Musik uns über das Alltägliche hinausführt – in einen Zustand intensiver Hingabe, in dem Klänge, Emotionen und Interpretation zu einer untrennbaren Einheit verschmelzen.“ Hochkarätige Gäste Das Festival wartet auch 2025 mit prominenten Namen auf. Pianist Sir András Schiff und Bariton Andrè Schuen stehen ebenso auf dem Programm wie Hollywood-Schauspieler John Malkovich, der mit seiner Bühnenpräsenz begeistern wird.

Erstmals zu Gast ist zudem das renommierte BBC Philharmonic Orchestra, das einen besonderen Akzent setzt. Das Janoska Ensemble, längst ein Publikumsliebling des Festivals, wird gemeinsam mit dem Wiener KammerOrchester eine genreübergreifende Interpretation von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ präsentieren. Auch Rachlin selbst wird als Solist und Dirigent zu erleben sein. Dabei stellt er das Kristiansand Symphony Orchestra vor, das sein Österreich-Debüt gibt. Über Klassik hinaus Orchesterkonzerten legt HERBSTGOLD auch Wert auf Vielfalt und neue Zugänge. Für einen unterhaltsamen wie humorvollen Abend sorgt das Duo Igudesman & Joo, das seine allerletzte Konzerttournee in Eisenstadt Station machen lässt. Junge Talente treten im Rahmen eines Kammermusikkonzerts der LGT Young Soloists auf – ein Ensemble, das Musikerinnen und Musiker aus über 20 Nationen vereint. Ein weiteres Highlight kommt aus dem Bereich Jazz: Das Duo Marie Spaemann & Christian Bakanic stellt sein Programm „Splits & Circles“ vor. Dabei verschmelzen Soul, Klassik, Tango Nuevo und Weltmusik zu einem intensiven Dialog.

