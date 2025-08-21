HERBSTGOLD - Kammermusikabend

„Verklärte Nacht“: ein vor spätromantischem Zauber, dramatischer Leidenschaft und subtilen Naturmalereien vibrierendes Werk für Streichsextett, geschaffen als wortlose Vertonung des gleichnamigen Gedichts von Richard Dehmel, als rein musikalische Nacherzählung der emotionalen Dialoge eines Paares, das auf höherer Ebene aufs Neue zusammenfindet. Wer könnte heute noch begreifen, dass Arnold Schönberg damit 1899 die Gemüter erhitzt hat – mit seiner kühnen Harmonik und der Verwirklichung eines außermusikalischen Programms im Genre der Kammermusik? Wie sehr sich Schönberg auch mit seinen späteren Neuerungen auf die Tradition bezogen hat, etwa auf Johannes Brahms, das wird in diesem traumhaften Programm mit dessen B-Dur-Streichsextett erlebbar – und ausgeführt von einer handverlesenen Starbesetzung.

Mittwoch, 17. September 2025, 19.30 Uhr | Schloss Esterházy | Eisenstadt

Mehr Infos unter: www.herbstgold.at