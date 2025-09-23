Female Future Festival: Empowerment, Networking und Inspiration

Das Female Future Festival Vienna powered by comma macht am 9. Oktober 2025 Station in der Ottakringer Eventlocation – und bringt alles mit, was Female Empowerment heute braucht: Inspiration, Orientierung, Austausch und eine große Portion Zukunftsmut. Erwartet werden rund 2.000 Teilnehmer:innen, die sich weiterentwickeln, vernetzen und die Arbeitswelt aktiv mitgestalten wollen.

Im Fokus stehen starke Stimmen wie Tijen Onaran, eine der bekanntesten Expertinnen für Diversität und Sichtbarkeit. In ihrer Keynote „Präsenz, Power, Pitch“ zeigt sie, wie Frauen in jeder Situation überzeugend auftreten – und ist anschließend im Live-Podcast „Speak! Alive!“ mit Ewa de Lubomirz zu hören. Auch Annahita Esmailzadeh, eine der gefragtesten Tech-Expertinnen, inspiriert mit ihrem Talk „Widerstand als Antrieb“. Sie zeigt, wie Mut und Haltung echte Veränderung möglich machen. Ein weiteres Highlight: Barbara Blaha, die mit ihrem Kabarett beweist, dass Feminismus nicht nur Haltung, sondern auch Humor haben darf – pointiert, politisch und unterhaltsam.