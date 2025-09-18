Female Future Festival: Jetzt Tickets gewinnen

Female Future Festival Wien – Female Empowerment live erleben

Das Female Future Festival Vienna powered by comma macht am 9. Oktober 2025 Station in der Ottakringer Eventlocation – und bringt alles mit, was Female Empowerment heute braucht: Inspiration, Orientierung, Austausch und eine große Portion Zukunftsmut. Das Festival richtet sich an Frauen (und Männer), die sich weiterentwickeln, vernetzen und die Arbeitswelt aktiv mitgestalten wollen. Rund 2000 Teilnehmer:innen werden erwartet.

Besonders im Fokus stehen starke Stimmen wie Tijen Onaran, eine der bekanntesten Stimmen für Diversität und Sichtbarkeit. In ihrer Keynote „Präsenz, Power, Pitch“ zeigt sie, wie Frauen in jeder Situation überzeugend auftreten – und ist anschließend im Live-Podcast „Speak! Alive!“ mit Ewa de Lubomirz zu hören. Annahita Esmailzadeh, eine der gefragtesten Tech-Expertinnen, inspiriert mit ihrem Talk „Widerstand als Antrieb“. Sie zeigt, wie Mut und Haltung echte Veränderung möglich machen. Ein weiterer Höhepunkt: Barbara Blaha, die mit ihrem „Karbarett“ beweist, dass Feminismus nicht nur Haltung, sondern auch Humor haben darf – pointiert, politisch und unterhaltsam.

Was Wien erwartet, ist keine klassische Konferenz, sondern ein lebendiger Mix aus Keynotes, Panels, Live-Podcasts, Masterclasses, Networking-Sessions, einer Female Health Stage powered by dm – und vielen Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen. Und zum Ausklang? Afterparty mit Band und Drinks – denn Female Empowerment darf gefeiert werden.

Alle Infos & Tickets unter female-future.com

Teilnahmeschluss: 06.10.2025

Die GewinnerInnen werden per E-Mail verständigt