Business. Frauen. Zukunft: Goldene Werte im Fokus
Was bleibt, wenn sich alles verändert? Das Female Empowerment Event am 4. Mai gibt Antworten – mit starken Speaker:innen.
Die Welt dreht sich schnell, vieles verändert sich. An diesem Abend sollen bleibende Werte und Beständigkeit im Mittelpunkt stehen. Worauf können wir uns noch verlassen – im Leben, im Job, finanziell und bei der Geld- und Goldanlage?
Der KURIER lädt am 4. Mai 2026 zu einem positiven, informativen Netzwerkabend, mit spannenden Vortragenden und Gästen:
- Lisz Hirn, Philosophin über Werte - Keynote
- Alexandrina Morales-Meoqui, Münze Österreich über Gold als bleibenden Wert - Interview
Round Table:
- Robert Karas, Chief Investment Officer Gutmann Bank
- Monika Rosen, Finanzexpertin
- Maren Wölfl, Power und Mindset Coach
Moderation: Sandra Baierl - KURIER
Plus: Inspirierende Gespräche, neue Kontakte und ein Netzwerk, das stärkt – bei Sekt & Häppchen im 70s Style.
Termin: Montag, 04.05.2026 | 17:00–20:00 Uhr
Location: The Hoxton Hotel, Wien
Tickets: EUR 25,00 | EUR 21,00 (KURIER Vorteilswelt Premium)
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