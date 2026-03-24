Business. Frauen. Zukunft: Goldene Werte im Fokus

Die Welt dreht sich schnell, vieles verändert sich. An diesem Abend sollen bleibende Werte und Beständigkeit im Mittelpunkt stehen. Worauf können wir uns noch verlassen – im Leben, im Job, finanziell und bei der Geld- und Goldanlage?

Der KURIER lädt am 4. Mai 2026 zu einem positiven, informativen Netzwerkabend, mit spannenden Vortragenden und Gästen:

Lisz Hirn , Philosophin über Werte - Keynote

Keynote Alexandrina Morales-Meoqui, Münze Österreich über Gold als bleibenden Wert - Interview

Round Table:

Robert Karas , Chief Investment Officer Gutmann Bank

Monika Rosen , Finanzexpertin

, Maren Wölfl, Power und Mindset Coach

Moderation: Sandra Baierl - KURIER

Plus: Inspirierende Gespräche, neue Kontakte und ein Netzwerk, das stärkt – bei Sekt & Häppchen im 70s Style.

Termin: Montag, 04.05.2026 | 17:00–20:00 Uhr

Location: The Hoxton Hotel, Wien

Tickets: EUR 25,00 | EUR 21,00 (KURIER Vorteilswelt Premium)

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