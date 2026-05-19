Beton mit Botschaft: Gottfried Bechtold im KURIER Kultur Talk

16 Tonnen Beton statt Geschwindigkeit: Gottfried Bechtolds Betonporsche macht aus einem Sportwagen ein gesellschaftliches Statement. Anlässlich der Präsentation seiner ikonischen Skulptur lädt die Heidi Horten Collection am Montag, dem 1.6., um 19 Uhr zum „KURIER Kultur Talk“.

KURIER-Kulturredakteur Thomas Trenkler spricht dabei mit dem Künstler Gottfried Bechtold und Direktorin Verena Kaspar-Eisert über Kunst als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen, über gesellschaftliche Zeichen und über die Frage, wie Museen heute neue Perspektiven eröffnen können.

Beton & Kunst

Der Betonporsche zählt zu den bekanntesten Arbeiten der österreichischen Gegenwartskunst. Seit den 1970er-Jahren beschäftigt sich Gottfried Bechtold mit dem Automobil als Symbol für Fortschritt, Freiheit und Status. Seine aus massivem Beton gefertigte, originalgetreue Kopie eines Porsche 911 konterkariert genau diese Zuschreibungen: Was üblicherweise Geschwindigkeit, Eleganz und technische Perfektion verkörpert, erscheint hier schwer, unbeweglich und monumental.

Im Hanuschhof der Heidi Horten Collection entfaltet die Skulptur dabei eine zusätzliche Ebene. Installiert auf dem sogenannten „Direktionsparkplatz“, wird der Betonporsche zu einem subtil ironischen Kommentar auf Macht, Besitz und Repräsentation im öffentlichen Raum.

Gerade diese Verbindung aus Vertrautheit und Irritation prägt Bechtolds künstlerische Praxis seit Jahrzehnten. Seine Arbeiten laden dazu ein, gesellschaftliche Codes neu zu lesen und scheinbar selbstverständliche Bilder zu hinterfragen.

Begleitend zur Skulptur widmet die Heidi Horten Collection dem Künstler eine Kabinettausstellung, die Fotografien, Filme und serielle Arbeiten zeigt. Sie verdeutlicht, dass der Betonporsche nicht als singuläres Objekt zu verstehen ist, sondern als Teil eines über Jahrzehnte entwickelten künstlerischen Denkraums.