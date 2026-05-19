Beton mit Botschaft: Gottfried Bechtold im KURIER Kultur Talk
16 Tonnen Beton statt Geschwindigkeit: Gottfried Bechtolds Betonporsche macht aus einem Sportwagen ein gesellschaftliches Statement. Anlässlich der Präsentation seiner ikonischen Skulptur lädt die Heidi Horten Collection am Montag, dem 1.6., um 19 Uhr zum „KURIER Kultur Talk“.
KURIER-Kulturredakteur Thomas Trenkler spricht dabei mit dem Künstler Gottfried Bechtold und Direktorin Verena Kaspar-Eisert über Kunst als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen, über gesellschaftliche Zeichen und über die Frage, wie Museen heute neue Perspektiven eröffnen können.
Beton & Kunst
Der Betonporsche zählt zu den bekanntesten Arbeiten der österreichischen Gegenwartskunst. Seit den 1970er-Jahren beschäftigt sich Gottfried Bechtold mit dem Automobil als Symbol für Fortschritt, Freiheit und Status. Seine aus massivem Beton gefertigte, originalgetreue Kopie eines Porsche 911 konterkariert genau diese Zuschreibungen: Was üblicherweise Geschwindigkeit, Eleganz und technische Perfektion verkörpert, erscheint hier schwer, unbeweglich und monumental.
Im Hanuschhof der Heidi Horten Collection entfaltet die Skulptur dabei eine zusätzliche Ebene. Installiert auf dem sogenannten „Direktionsparkplatz“, wird der Betonporsche zu einem subtil ironischen Kommentar auf Macht, Besitz und Repräsentation im öffentlichen Raum.
Gerade diese Verbindung aus Vertrautheit und Irritation prägt Bechtolds künstlerische Praxis seit Jahrzehnten. Seine Arbeiten laden dazu ein, gesellschaftliche Codes neu zu lesen und scheinbar selbstverständliche Bilder zu hinterfragen.
Begleitend zur Skulptur widmet die Heidi Horten Collection dem Künstler eine Kabinettausstellung, die Fotografien, Filme und serielle Arbeiten zeigt. Sie verdeutlicht, dass der Betonporsche nicht als singuläres Objekt zu verstehen ist, sondern als Teil eines über Jahrzehnte entwickelten künstlerischen Denkraums.
Der KURIER verlost 12 x 2 Eintrittstickets für das KURIER Kultur Gespräch am 1.6.2026 in der Heidi Horten Collection. Jetzt mitspielen bis 26.5.2026 unter kurier.at/gewinnspiele– Teilnahmebedingungen ebendort.
Neue Perspektiven
Der „KURIER Kultur Talk“ bietet zugleich Einblicke in die programmatische Neuausrichtung der Heidi Horten Collection unter Verena Kaspar-Eisert. Das Museum versteht sich zunehmend als offener Denk- und Erfahrungsraum, in dem historische Positionen mit zeitgenössischer Kunst und aktuellen Fragestellungen in Dialog treten. Sammlung, Ausstellungsprogramm und Vermittlung sollen dabei gleichermaßen Orte gesellschaftlicher Auseinandersetzung sein.
Dass der Betonporsche dafür einen idealen Ausgangspunkt bildet, liegt auf der Hand: Die Skulptur verbindet Fragen nach Mobilität, Ressourcen, Repräsentation und gesellschaftlichem Status mit einer ebenso präzisen wie humorvollen Bildsprache. Im Gespräch mit Thomas Trenkler entsteht daraus ein Abend über Kunst und Gesellschaft, über Stillstand und Bewegung – und über die Kraft der Kunst, vertraute Perspektiven neu lesbar zu machen.
Der „KURIER Kultur Talk“ findet am Montag, dem 1.6., in der Heidi Horten Collection statt. Bereits ab 18 Uhr besteht die Möglichkeit, die Ausstellung „Gottfried Bechtold. Betonporsche“ zu besichtigen, bevor der Talk um 19 Uhr im Atrium des Museums beginnt. Der Eintritt ist mit gültigem Museumsticket kostenlos.
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