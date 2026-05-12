Affordable Art Fair: Entdecken Sie leistbare Kunst am KURIER Tag!

Die Affordable Art Fair Vienna kehrt vom 28. bis 31. Mai 2026 in die Marx Halle zurück und lädt dazu ein, zeitgenössische Kunst in entspannter, zugänglicher Atmosphäre zu entdecken. Mit über 60 Galerien aus Österreich und der ganzen Welt präsentiert die Messe Tausende von Originalkunstwerken – alle im Preisrahmen zwischen 100 und 10.000 Euro. Damit richtet sich die Affordable Art Fair sowohl an erfahrene Sammler:innen als auch an all jene, die zum ersten Mal Kunst kaufen möchten und einen unkomplizierten Einstieg suchen.

Am 31. Mai 2026 gibt es von 10-18 Uhr für alle Besucher:innen mit einem KURIER-Exemplar unterm Arm 1+1 Ticket gratis (Ausgabe muss nicht aktuell sein).

Im Mittelpunkt steht dabei die Idee, Kunst erlebbar und leistbar zu machen. Besucher:innen können sich frei durch die Messe bewegen, unterschiedliche Stile und Positionen vergleichen und ohne Berührungsängste ins Gespräch kommen. Viele Galerien bringen ihre Künstler:innen persönlich nach Wien, wodurch direkte Einblicke in Arbeitsweisen, Hintergründe und Inspirationen möglich werden. Gerade diese persönliche Ebene macht den Reiz der Messe aus und schafft einen unmittelbaren Zugang zur Kunst.

Ergänzend dazu gibt es Formate speziell für Einsteiger:innen, die hilfreiche Tipps rund um den ersten Kunstkauf vermitteln und dabei unterstützen, den eigenen Zugang zur Kunst zu finden.

Highlights

Ein besonderes Highlight ist der Fokus auf internationale Positionen – darunter in diesem Jahr auch spanische Galerien und Künstler:innen, die spannende Einblicke in eine der dynamischsten Kunstszenen Europas bieten. So entsteht ein abwechslungsreicher Mix aus lokalen und internationalen Perspektiven.

Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Gemeinsam mit dem mumok wird ein kreatives Programm für Kinder und Jugendliche angeboten, das Kunst spielerisch vermittelt und zum Mitmachen einlädt.

Kulinarisch wird die Messe durch das Restaurantkonzept von Mochi sowie ein Matcha Café ergänzt, während Partner wie LOOOPS und Starkl mit Duft- und Begrünungskonzepten für eine besondere Atmosphäre sorgen. Die Affordable Art Fair Vienna ist damit nicht nur ein Ort zum Kunstkauf, sondern ein ganzheitliches Erlebnis für alle Sinne – und der perfekte Einstieg in die Welt des Kunstsammelns.